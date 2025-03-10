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В аэропорту Гамбурга началась забастовка работников наземных служб

10 марта 2025 06:33
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В аэропорту Гамбурга накануне, 9 марта, началась забастовка. Ранее предполагалось, что сотрудники нескольких авиагаваней будут протестовать 11 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Гамбурга началась забастовка работников наземных служб-2

Но в профсоюзе решили перенести акцию на день раньше, предупредив о ее начале за 30 минут. Такими мерами собираются усилить давление на работодателей. Стачка сотрудников наземных служб парализовала работу аэропорта. Были отменены все рейсы. Перевозчики прорабатывают альтернативные варианты, констатируя серьезные сбои в авиасообщении. Анонсировано, что забастовка продолжится сегодня. Профсоюзы требуют повышения зарплаты сотрудников аэропорта на 8 %, а также более высоких премий и дополнительные отпуска. Подобные протесты проходят каждую неделю, но наниматели на уступки не идут.

# Международная политика # Акции протеста # Забастовка

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