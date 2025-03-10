Недвижимость в Латвии является самой некачественной в Евросоюзе

Условия совсем не для жизни. Исследования показали, что жилье в Латвии – одно из самых некачественных в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерно 40 % жилого фонда страны переполнено. В морально и физически устаревших квартирах порой бывает трудно развернуться в туалете площадью всего в 2 квадрата и в 8-метровой кухне. Во дворах негде поставить велосипед, часто дома – без лифтов. При этом более 10 % населения живут в квартирах без душа и ванны. В начале 2021 года средняя площадь традиционного для Латвии жилья на душу населения в Риге составила 28 квадратных метров. Самая большая площадь на человека – около 40 метров – была в пригородах столицы.