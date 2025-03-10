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Белый дом собирается сократить военные расходы в Европе

10 марта 2025 06:29
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Европе придется планировать учения без США или только с участием небольших американских подразделений. Белый дом собирается сократить военные расходы в регионе и направить их в другие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белый дом собирается сократить военные расходы в Европе-2

По данным СМИ, речь идет о противостоянии с Китаем. В то же время сообщается, что Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и перемещения их в страны Восточной Европы. Одной из потенциальных точек называется Венгрия. В свою очередь, представитель Министерства национальной безопасности США заявил, что военные всегда рассматривают возможность передислокации войск по всему миру для эффективного противостояния угрозам.

# Новости США # Международная политика

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