Белый дом собирается сократить военные расходы в Европе

Европе придется планировать учения без США или только с участием небольших американских подразделений. Белый дом собирается сократить военные расходы в регионе и направить их в другие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным СМИ, речь идет о противостоянии с Китаем. В то же время сообщается, что Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и перемещения их в страны Восточной Европы. Одной из потенциальных точек называется Венгрия. В свою очередь, представитель Министерства национальной безопасности США заявил, что военные всегда рассматривают возможность передислокации войск по всему миру для эффективного противостояния угрозам.