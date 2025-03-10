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В Германии готовы приступить к переговорам о формировании правительства

10 марта 2025 06:25
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В Германии спустя две недели после парламентских выборов готовы приступить к переговорам о формировании правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии готовы приступить к переговорам о формировании правительства-2

Договоренность достигнута во время предварительной консультации между лидерами партий. Главным достижением стало согласие социал-демократов пойти навстречу консерваторам в вопросе ужесточения миграционной политики. В экономическом секторе планируется привлекать инвестиции и реформировать налогообложение предприятий. Теперь для начала коалиционных переговоров нужно получить одобрение принятых инициатив.

# Международная политика

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