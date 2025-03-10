В Германии готовы приступить к переговорам о формировании правительства

Какое будущее ждёт Украину без поддержки США – разбираемся, что решили на экстренном саммите ЕС

В Брюсселе прошел экстренный саммит ЕС, или, как его называли сами участники, «саммит Судного дня». Мол, осталось всего ничего до полного краха европейской безопасности, если Старый Свет не найдет в себе силы и возможности – а с этим реально проблемы – продолжать снабжать Киев оружием и деньгами.