В Германии готовы приступить к переговорам о формировании правительства

В Германии спустя две недели после парламентских выборов готовы приступить к переговорам о формировании правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Германии спустя две недели после парламентских выборов готовы приступить к переговорам о формировании правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Договоренность достигнута во время предварительной консультации между лидерами партий. Главным достижением стало согласие социал-демократов пойти навстречу консерваторам в вопросе ужесточения миграционной политики. В экономическом секторе планируется привлекать инвестиции и реформировать налогообложение предприятий. Теперь для начала коалиционных переговоров нужно получить одобрение принятых инициатив.