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Больше половины американцев не используют отпуск полностью. Во всём виновато начальство

06 апреля 2023 13:23
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Новости США. Американцы не хотят упускать финансовую выгоду: в США больше половины работников не используют отпуск полностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше половины американцев не используют отпуск полностью. Во всём виновато начальство-1

Данные предоставил местный исследовательский центр. Среди причин такого стремления людей работать эксперты выделяют несколько. В основном жители Штатов боятся отстать от рабочих процессов. А почти 15 % участников опроса пожаловались на негативное отношение к отпуску их начальства.

# Работа # Новости США # Фотофакт

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