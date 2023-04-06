Больше половины американцев не используют отпуск полностью. Во всём виновато начальство

Новости США. Американцы не хотят упускать финансовую выгоду: в США больше половины работников не используют отпуск полностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные предоставил местный исследовательский центр. Среди причин такого стремления людей работать эксперты выделяют несколько. В основном жители Штатов боятся отстать от рабочих процессов. А почти 15 % участников опроса пожаловались на негативное отношение к отпуску их начальства.