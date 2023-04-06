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В Париже демонстранты ворвались в офис американской компании

06 апреля 2023 13:20
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Новости Франции. Очередная общенациональная забастовка проходит во Франции. Это уже 11-я попытка заявить властям о своем несогласии с пенсионной реформой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже демонстранты ворвались в офис американской компании-1

Уже к полудню сегодняшние выступления переросли в столкновения с полицией. Разгонять протестующих пришлось слезоточивым газом. В Париже активисты вторглись в офис американской инвестиционной компании. Накал страстей подогревает результат встречи профсоюзов с премьер-министром, которая прошла накануне. Она не привела к ослаблению напряженности и закончилась всего через час. Как оказалось, решать вопросы с помощью диалога сложнее, чем с применением водометов и дубинок. Язык силы во Франции по отношению к протестующим используют гораздо чаще.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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