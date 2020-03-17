Эксперты считают закрытие Евросоюзом границ бессмысленной мерой

Новости мира. На фоне решения Евросоюза закрыть внешние границы для борьбы с коронавирусом ряд европейских экспертов высказались о неэффективности подобных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, главный эпидемиолог Швеции считает такие меры абсолютно бессмысленными. Поддерживает это мнение и министр здравоохранения Германии. Глава Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляйен предупредила, что закрытие границ нанесёт дополнительный экономический ущерб. «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»