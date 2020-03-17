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Эксперты считают закрытие Евросоюзом границ бессмысленной мерой

17 марта 2020 14:04
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Новости мира. На фоне решения Евросоюза закрыть внешние границы для борьбы с коронавирусом ряд европейских экспертов высказались о неэффективности подобных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эксперты считают закрытие Евросоюзом границ бессмысленной мерой-1

Так, главный эпидемиолог Швеции считает такие меры абсолютно бессмысленными. Поддерживает это мнение и министр здравоохранения Германии. Глава Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляйен предупредила, что закрытие границ нанесёт дополнительный экономический ущерб.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Эксперты считают закрытие Евросоюзом границ бессмысленной мерой-4

Ранее по этому поводу высказалась и канцлер Германии. Ангела Меркель не считает закрытые границы адекватной реакцией на вызов. 

# Коронавирус # Урсула фон дер Ляйен # Ангела Меркель # Фотофакт

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