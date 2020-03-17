ВОЗ: введение ограничений на перемещение людей и товаров не является эффективной мерой

Новости Беларуси. ВОЗ выражает солидарность и поддержку Беларуси в реализации мер, предпринимаемых ею в настоящее время для борьбы с COVID-19. Об этом говорится в заявлении странового офиса организации в нашем государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирная организация здравоохранения считает, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой.

При этом в нём подчёркивается, что это ключевые меры, рекомендуемые ВОЗ, для того, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Организация также с благодарностью отмечает открытость Беларуси в обмене информацией по COVID-19 и своевременное предоставление отчётности в соответствии с международными правилами, что очень важно для координации усилий всех стран в глобальном масштаб

На данном этапе, при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекции среди населения,