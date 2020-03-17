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ВОЗ: введение ограничений на перемещение людей и товаров не является эффективной мерой

17 марта 2020 10:48
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Новости Беларуси. ВОЗ выражает солидарность и поддержку Беларуси в реализации мер, предпринимаемых ею в настоящее время для борьбы с COVID-19. Об этом говорится в заявлении странового офиса организации в нашем государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

ВОЗ: введение ограничений на перемещение людей и товаров не является эффективной мерой -1

ВОЗ: введение ограничений на перемещение людей и товаров не является эффективной мерой -3

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При этом в нём подчёркивается, что это ключевые меры, рекомендуемые ВОЗ, для того, чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения считает, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой.   

ВОЗ: введение ограничений на перемещение людей и товаров не является эффективной мерой -6

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Организация также с благодарностью отмечает открытость Беларуси в обмене информацией по COVID-19 и своевременное предоставление отчётности в соответствии с международными правилами, что очень важно для координации усилий всех стран в глобальном масштаб

На данном этапе, при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекции среди населения,

меры, предпринимаемые Беларусью, основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ, подчёркивает организация.   

# Коронавирус # Фотофакт

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