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Землетрясение вынудило итальянцев ночевать на улице

17 марта 2020 11:05
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Новости Италии. Дрожь земли в Италии. Серия подземных толчков произошла в стране этой ночью. На юге зафиксированы колебания почти в 4 балла. 

Землетрясение вынудило итальянцев ночевать на улице-1

Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров. Толчки ощущались в регионе Калабрия. Данных о разрушениях нет, однако явление заставило понервничать местных жителей.

Землетрясение вынудило итальянцев ночевать на улице-4

Некоторые итальянцы, опасаясь обрушений, отправились ночевать на улицу.

# Землетрясение в Италии # Фотофакт

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