Землетрясение вынудило итальянцев ночевать на улице

Новости Италии. Дрожь земли в Италии. Серия подземных толчков произошла в стране этой ночью. На юге зафиксированы колебания почти в 4 балла.
Новости Италии. Дрожь земли в Италии. Серия подземных толчков произошла в стране этой ночью. На юге зафиксированы колебания почти в 4 балла.
Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров. Толчки ощущались в регионе Калабрия. Данных о разрушениях нет, однако явление заставило понервничать местных жителей.
Некоторые итальянцы, опасаясь обрушений, отправились ночевать на улицу.