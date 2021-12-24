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Украинского депутата обвинили в госизмене. Он открыто поддерживал Беларусь и Лукашенко

24 декабря 2021 16:33
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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о госизмене против депутата Верховной рады Евгения Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще весной его исключили из фракции президентской партии «Слуга народа» за дружественное отношение к белорусам.  

Украинского депутата обвинили в госизмене. Он открыто поддерживал Беларусь и Лукашенко-1

Мы связались с украинским депутатом. И вот как он прокомментировал ситуацию.  

Украинского депутата обвинили в госизмене. Он открыто поддерживал Беларусь и Лукашенко-4

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:  
Пока у них нет никаких фактов, есть только задание. Заказ, целью которого является задушить полностью отношения между Украиной и Беларусью. Потому что я являюсь последним, кто эти отношения пытается улучшить. Связано это и с поставками электроэнергии из Беларуси в Украину. Здесь наши СБУ играют против своих же интересов.  

Украинского депутата обвинили в госизмене. Он открыто поддерживал Беларусь и Лукашенко-7

Шевченко – частый гость в нашей стране, лично встречался с Александром Лукашенко. Открыто поддерживает политический курс нашего государства и неоднократно делал неудобные для украинской власти заявления. В частности, в одной из бесед с журналистами депутат высказал мнение, что поддержка Киевом санкций против Беларуси «продиктована западными кураторами». Видимо, все это и стало поводом обвинить Шевченко в госизмене. Ранее в этом черном списке оказались Виктор Медведчук и Петр Порошенко.  

# Беларусь-Украина # Евгений Шевченко # Александр Лукашенко # Виктор Медведчук # Петр Порошенко # Фотофакт

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