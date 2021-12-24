Украинского депутата обвинили в госизмене. Он открыто поддерживал Беларусь и Лукашенко

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о госизмене против депутата Верховной рады Евгения Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще весной его исключили из фракции президентской партии «Слуга народа» за дружественное отношение к белорусам.

Мы связались с украинским депутатом. И вот как он прокомментировал ситуацию.

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:

Пока у них нет никаких фактов, есть только задание. Заказ, целью которого является задушить полностью отношения между Украиной и Беларусью. Потому что я являюсь последним, кто эти отношения пытается улучшить. Связано это и с поставками электроэнергии из Беларуси в Украину. Здесь наши СБУ играют против своих же интересов.