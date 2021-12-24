Украинского депутата обвинили в госизмене. Он открыто поддерживал Беларусь и Лукашенко
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о госизмене против депутата Верховной рады Евгения Шевченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще весной его исключили из фракции президентской партии «Слуга народа» за дружественное отношение к белорусам.
Мы связались с украинским депутатом. И вот как он прокомментировал ситуацию.
Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:
Пока у них нет никаких фактов, есть только задание. Заказ, целью которого является задушить полностью отношения между Украиной и Беларусью. Потому что я являюсь последним, кто эти отношения пытается улучшить. Связано это и с поставками электроэнергии из Беларуси в Украину. Здесь наши СБУ играют против своих же интересов.
Шевченко – частый гость в нашей стране, лично встречался с Александром Лукашенко. Открыто поддерживает политический курс нашего государства и неоднократно делал неудобные для украинской власти заявления. В частности, в одной из бесед с журналистами депутат высказал мнение, что поддержка Киевом санкций против Беларуси «продиктована западными кураторами». Видимо, все это и стало поводом обвинить Шевченко в госизмене. Ранее в этом черном списке оказались Виктор Медведчук и Петр Порошенко.