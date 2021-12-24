Такие суммы будут шоком для экономики. Во сколько Литве обойдётся запрет транзита продукции «Беларуськалия»?

В случае одностороннего разрыва договора «Литовских железных дорог» с белорусским предприятием Вильнюс выплатит штраф в 600 миллионов евро. Как заявили в Сейме страны, подобные суммы будут шоком для экономики. Скандал с белорусским транзитом вызвал даже правительственный кризис, когда уйти в отставку намеревались несколько высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел. Президент страны даже вынужден был заявить, что ситуация вокруг «Беларуськалия» нанесла большой вред репутации государства.