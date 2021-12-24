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Такие суммы будут шоком для экономики. Во сколько Литве обойдётся запрет транзита продукции «Беларуськалия»?

24 декабря 2021 13:40
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Новости Литвы. Литве дорого обойдется запрет транзита продукции «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие суммы будут шоком для экономики. Во сколько Литве обойдётся запрет транзита продукции «Беларуськалия»?-1

В случае одностороннего разрыва договора «Литовских железных дорог» с белорусским предприятием Вильнюс выплатит штраф в 600 миллионов евро. Как заявили в Сейме страны, подобные суммы будут шоком для экономики. Скандал с белорусским транзитом вызвал даже правительственный кризис, когда уйти в отставку намеревались несколько высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел. Президент страны даже вынужден был заявить, что ситуация вокруг «Беларуськалия» нанесла большой вред репутации государства.

# Международная политика # Гитанас Науседа # Габриэлюс Ландсбергис # Фотофакт

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