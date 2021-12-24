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Польша планирует построить стену на границе с Украиной

24 декабря 2021 13:19
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Польша намерена построить стену на границе с Украиной. Об этом заявил вице-премьер Ярослав Качиньский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша планирует построить стену на границе с Украиной-1

Екатерина Забенько, СТВ:
После обвинений в адрес Беларуси о спровоцированном миграционном кризисе Варшава вдруг прозрела. Оказывается, основной поток беженцев идет не через Беларусь, а из Украины. На это, кстати, давно указывали эксперты, занимающиеся проблемами международной миграции. По их оценкам, поток нелегалов через нашу страну составляет примерно 5 % от общего числа. Но Европа игнорировала этот факт. По крайней мере, не обсуждая проблему публично. Все внимание было сконцентрировано на Беларуси.

# Международная политика # Ярослав Качиньский # Екатерина Забенько # Фотофакт

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