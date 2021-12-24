Польша планирует построить стену на границе с Украиной

Екатерина Забенько, СТВ:

После обвинений в адрес Беларуси о спровоцированном миграционном кризисе Варшава вдруг прозрела. Оказывается, основной поток беженцев идет не через Беларусь, а из Украины. На это, кстати, давно указывали эксперты, занимающиеся проблемами международной миграции. По их оценкам, поток нелегалов через нашу страну составляет примерно 5 % от общего числа. Но Европа игнорировала этот факт. По крайней мере, не обсуждая проблему публично. Все внимание было сконцентрировано на Беларуси.