В Латвии готовы объявить энергетический кризис. Чтобы не портить праздник, его обещали не вводить до конца Нового года

Новости Латвии. В Латвии готовы объявить энергетический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым в стране это решил сделать Даугавпилс. С топливной проблемой, вызванной отсутствием газа и заоблачными ценами на него, город пытался справиться самостоятельно, используя для этого местную электростанцию, работающую на щепе. Это даже позволило не повышать тарифы на тепло.

Екатерина Забенько, СТВ:

Но, похоже, не рассчитал сил. В городской думе заявили, что ресурсы исчерпаны, далее необходима помощь государства. Но чтобы не портить людям праздник, пообещали не объявлять энергетический кризис до конца Рождества и Нового года. А там ждут новые проблемы. В правительстве страны сказали, что сделают все возможное, чтобы помочь остывающему городу. Но это будет очень трудно хотя бы из-за отсутствия тех же ресурсов. Тем более что подобные кризисы ожидаются не только в Даугавпилсе, но и во многих других муниципалитетах. Оттуда уже приходят новости, что денег на отопление не хватает.