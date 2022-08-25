Украинские беженцы стали новым вызовом для Германии

На фоне стремительного роста инфляции и дефицита энергоресурсов, людей все меньше заботит, что происходит в Украине. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии». По его словам, громкие обещания Шольца легли тяжелым бременем на бюджеты немецких регионов. Именно они должны оплачивать все дополнительные расходы: содержание и размещение беженцев из Украины, а также их трудоустройство. Еще одной проблемой стало распределение украинских детей по школам. Так как система образования в Германии и без того «трещит по швам».