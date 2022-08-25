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В Польше продолжают сносить памятники. Какой монумент пострадал на этот раз?

25 августа 2022 12:41
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Новости Польши. В Польше продолжается война с исторической памятью. В городе Бжег, на западе страны, снесли памятник воинам Красной армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше продолжают сносить памятники. Какой монумент пострадал на этот раз?-1

Это уничтожение стало частью большой кампании по борьбе с коммунистическими символами. И монумент в Бжеге является 24-м из 60, которые были определены как подлежащие сносу. Даже в сложной экономической обстановке власти готовы потратить на это более 100 тысяч долларов. Остается добавить, что за освобождение Польши погибли 600 тысяч советских солдат.

# Памятники # Новости Польши # Фотофакт

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