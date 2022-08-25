Наводнения в Индии могут усугубить продовольственный кризис в мире

Новости Индии. Проливные дожди в Индии могут усугубить мировой продовольственный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наводнение в центральной части страны буквально поглотило урожай. Большая часть из которого – пшеница.

В общей сложности местные фермеры потеряли сотни гектаров посевов. Затопленными оказались и дома. Жители около 300 деревень были вынуждены эвакуироваться в безопасное место. А это примерно 7 500 тысяч человек. Многие из которых в прямом смысле плыли, чтобы добраться до другой деревни. Стоит отметить, что сельское хозяйство составляет около 15 % экономики Индии. Это почти три триллиона долларов. Кроме того, страна является крупнейшим экспортером пшеницы в мире.