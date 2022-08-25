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В Швейцарии устроили необычные соревнования по регби. Они проходят на плавучем поле

25 августа 2022 12:44
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Новости Швейцарии. Выйти сухим не получится: в Швейцарии устроили необычные соревнования по регби. Они проходят на плавучем поле в Женевском озере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии устроили необычные соревнования по регби. Они проходят на плавучем поле-1

Глобально смысл игры сохранился, но правила немного видоизменились. Чтобы забить мяч в ворота, теперь нужно буквально влететь в них и нырнуть в воду. И так как можно больше раз за время 15-минутного матча.

В Швейцарии устроили необычные соревнования по регби. Они проходят на плавучем поле-4

Я здорово удивился, потому что поле очень скользкое. Удержаться на ногах немного сложнее, чем на земле, но в остальном очень весело. Вода замечательная.

Соревнования организовали в честь 50-летия регбийного клуба при Лозаннском университете. И, видимо, такой способ отпраздновать юбилей игры очень вдохновил любителей регби. Так, в турнире участвуют более 20 мужских и женских команд.

# Спортивные игры # Новости Швейцарии # Фотофакт

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