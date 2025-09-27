Молдова замерла в преддверии парламентских выборов, которые состоятся уже завтра, 28 сентября. В стране сегодня день предвыборной тишины. Это значит, что в субботу запрещена реклама кандидатов и партий. Любая попытка нарушить молчание грозит штрафом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но не всех это останавливает. Так, сегодня президент Майя Санду, пренебрегая правилами, открыто заявила, что голосовать нужно, цитата: «против России». Однако к чему эти двусмысленные фразы, если выборы проходят в Молдове? Очевидно, что Майя Санду стремиться сделать страну очередным филиалом Евросоюза и помехой на этом пути видит Россию. Однако Москва, как считают эксперты, лишь прикрытие, чтобы оправдать неспособность правящей партии завладеть голосами народа. Логично, что граждане страны, будучи в большинстве своем русскоговорящими, выступят за сохранение отношений с Москвой. И этот факт, по всей видимости, вызывает острый политический зуд. Как в политических верхах Кишинева, так и рядах брюссельского истеблишмента.

Я уже отжила свою жизнь, спасибо Союзу, вот так и прожил. Я хочу, чтобы мои дети, внуки хоть немного пожили нормально. Чтобы не уехали из страны. А те, кто в диаспоре, пусть постоят рядом со мной, поработают, и купят себе дома, квартиры и так далее и голосуют за президента. Вот этого я хочу.

Чтобы минимизировать инакомыслие, власти сократили количество избирательных участков в России, но увеличили их в Европе. Смириться с этим до последнего не позволял экс-президент Молдовы Игорь Додон, который является олицетворением противодействующей властям силы. Для участия в предвыборной гонке им был создан Патриотический избирательный блок из трех оппозиционных партий.

Игорь Додон, лидер Патриотического избирательного блока Молдовы:

Избирательная кампания подошла к концу. Я провел порядка 150 встреч в городах, селах, на рынках, на улицах. И не один человек, с кем я говорил, не сказал, что за последние четыре года правления Санду стал жить лучше. Именно поэтому я уверен, она проиграет эти выборы. У оппозиции есть реальный шанс победить. Расслабляться нельзя. Мы должны массово и организовано прийти на избирательные участки и проголосовать за перемены, за Молдову без Майи Санду.