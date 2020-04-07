Установлен человек, который совершил поджог в чернобыльской зоне Украины

Новости Украины. Украинские пожарные борются с огнем в чернобыльской зоне отчуждения. Пламенем объяты около 11 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции задействованы более 120 человек и несколько десятков единиц спецтехники. Пожар в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка возник в субботу, 4 апреля. 6 апреля один из очагов возгорания удалось ликвидировать.

В Украине горят леса в зоне отчуждения. «На территории Гомельской области не зафиксированы повышения радиационного фона»

Установлен и человек, совершивший поджог. Возбуждено уголовное дело.