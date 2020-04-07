Более чем в 700 миллиардов евро обойдётся Италии эпидемия коронавируса

Новости Италии. Эпидемия коронавируса обойдется Италии более чем в 700 миллиардов евро. Такая сумма потребуется, чтобы восстановить экономику страны после пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство уже одобрило программу госзаймов на 400 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на поддержку среднего и малого бизнеса как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Еще 340 миллиардов были обещаны в минувшем месяце на поддержку семей и населения.