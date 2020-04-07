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Xerox начнёт выпускать одноразовые аппараты ИВЛ

07 апреля 2020 09:08
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Новости США. Американская компания Xerox начнет выпускать одноразовые аппараты ИВЛ. Они не смогут полноценно заменить медицинское оборудование, но сильно помогут госпиталям, где остро не хватает аппаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Xerox начнёт выпускать одноразовые аппараты ИВЛ-1

Корпорация заключила сделку с компанией, которая занимается изготовлением медоборудования. Совместно они смогут увеличить производство дешевых аппаратов ИВЛ, которые обычно используются в машинах скорой.

Xerox начнёт выпускать одноразовые аппараты ИВЛ-4

Планируется, что до июня будет ежемесячно производиться до 200 тысяч таких аппаратов. Стоимость одного составит примерно 120 долларов.

Xerox начнёт выпускать одноразовые аппараты ИВЛ-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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