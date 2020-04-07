Xerox начнёт выпускать одноразовые аппараты ИВЛ

Новости США. Американская компания Xerox начнет выпускать одноразовые аппараты ИВЛ. Они не смогут полноценно заменить медицинское оборудование, но сильно помогут госпиталям, где остро не хватает аппаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корпорация заключила сделку с компанией, которая занимается изготовлением медоборудования. Совместно они смогут увеличить производство дешевых аппаратов ИВЛ, которые обычно используются в машинах скорой.