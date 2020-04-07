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В Китае за последние сутки ни один человек не умер от коронавируса

07 апреля 2020 14:18
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В Китае впервые с января от коронавируса за сутки не умер ни один человек. 89 пациентов с пневмонией нового типа поправились и выписались из больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае за последние сутки ни один человек не умер от коронавируса-1

Последние несколько недель в КНР почти отсутствуют местные случаи заражения. Страна постепенно возвращается к привычной жизни: многие запреты, которые были введены из-за пандемии, снимаются.

В Китае за последние сутки ни один человек не умер от коронавируса-4

О частичном снятии ограничительных мер заговорили и в Европе.

Чехия и Дания планируют снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса

О подготовке к выходу из режима изоляции заявили бельгийские власти.

В Китае за последние сутки ни один человек не умер от коронавируса-7

# Коронавирус # Фотофакт

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