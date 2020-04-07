В Китае за последние сутки ни один человек не умер от коронавируса

В Китае впервые с января от коронавируса за сутки не умер ни один человек. 89 пациентов с пневмонией нового типа поправились и выписались из больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Китае впервые с января от коронавируса за сутки не умер ни один человек. 89 пациентов с пневмонией нового типа поправились и выписались из больниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние несколько недель в КНР почти отсутствуют местные случаи заражения. Страна постепенно возвращается к привычной жизни: многие запреты, которые были введены из-за пандемии, снимаются.
О частичном снятии ограничительных мер заговорили и в Европе.
Чехия и Дания планируют снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса
О подготовке к выходу из режима изоляции заявили бельгийские власти.