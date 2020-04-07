За несколько дней в Великобритании испортили около 20 вышек сотовой связи

Новости Великобритании. Массовые акты вандализма фиксируют в Великобритании. За последние несколько дней местные жители испортили не менее 20 вышек сотовой связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению правоохранителей, это может быть связано с популярностью теории заговора, согласно которой распространение коронавируса может быть вызвано сетями 5G. При этом на большинстве поврежденных вышек еще не были установлены устройства для построения сетей. Также ущерб был нанесен 3G и 4G-оборудованию.