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За несколько дней в Великобритании испортили около 20 вышек сотовой связи

07 апреля 2020 13:17
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Новости Великобритании. Массовые акты вандализма фиксируют в Великобритании. За последние несколько дней местные жители испортили не менее 20 вышек сотовой связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько дней в Великобритании испортили около 20 вышек сотовой связи-1

По мнению правоохранителей, это может быть связано с популярностью теории заговора, согласно которой распространение коронавируса может быть вызвано сетями 5G. При этом на большинстве поврежденных вышек еще не были установлены устройства для построения сетей. Также ущерб был нанесен 3G и 4G-оборудованию.

За несколько дней в Великобритании испортили около 20 вышек сотовой связи-4

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# Коронавирус # Фотофакт

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