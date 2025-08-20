Угроза третьей мировой войны отступила – Трамп

По мнению президента США Дональда Трампа, на планете в данный момент не идет движение в сторону Третьей мировой войны, пишет ТАСС.

Трамп в беседе с американским журналистом Марком Левиным о конфликте в Украине указал, что в период управления Штатами администрацией предыдущего президента США Джо Байдена положение дел лишь ухудшалось. «Я думаю, что дело шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет», – сказал Трамп.

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