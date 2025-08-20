Маск приостанавливает создание новой партии, чтобы не навредить республиканцам – WSJ

Американским предпринимателем Илоном Маском принято решение о приостановке создания своей политической партии «Америка», пишет РИА Новости.

По словам Маска, в данный момент он намерен направить внимание на свои компании. Также решение вызвано нежеланием оттолкнуть влиятельных представителей Республиканской партии, создав третье объединение, способное переманить в свои ряды избирателей из числа республиканцев.

О формировании новой политической партии Маск рассказал в июле.

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