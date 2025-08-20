В Пакистане за трое суток 358 человек стали жертвами наводнений в результате дождей

В Пакистане произошло наводнение, вызванное дождями. На территории провинции Хайбер-Пахтунхве объявлен режим чрезвычайного положения, есть погибшие, пишет ТАСС.

Представители регионального управления по чрезвычайным ситуациям информировали о гибели в течение трех суток не менее 358 человек на северо-западе страны.

По причине наводнения полностью уничтожено 349 жилых домов, порядка 450 – повреждены. Созданы временные лагеря для размещения эвакуированных жителей.

Синоптики прогнозируют продолжение ливней до середины сентября.

Читайте также:

Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами наводнений и оползней в Пакистане

В Пакистане муссонные дожди привели к гибели 660 человек, более 900 пострадали

Фото: Pinterest

