В Пакистане за трое суток 358 человек стали жертвами наводнений в результате дождей

В Пакистане произошло наводнение, вызванное дождями. На территории провинции Хайбер-Пахтунхве объявлен режим чрезвычайного положения, есть погибшие, пишет ТАСС.
Представители регионального управления по чрезвычайным ситуациям информировали о гибели в течение трех суток не менее 358 человек на северо-западе страны.
По причине наводнения полностью уничтожено 349 жилых домов, порядка 450 – повреждены. Созданы временные лагеря для размещения эвакуированных жителей.
Синоптики прогнозируют продолжение ливней до середины сентября.
Читайте также:
Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами наводнений и оползней в Пакистане
В Пакистане муссонные дожди привели к гибели 660 человек, более 900 пострадали
Фото: Pinterest