Прямой эфир

Определить уровень интеллекта по фото в соцсети уже реально – результаты исследования

12 июля 2016 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Исследователи из Центра психометрии Кембриджского университета создали алгоритм, который сделает вывод об уровне интеллекта человека по его фото в соцсети. Программа учитывает не только выражение лица, но и второстепенные детали: одежду, задний фон, наличие в кадре других людей и предметов.

В опыте были использованы изображения профиля 1122 пользователей Facebook, которые прошли тест на IQ.

Сначала исследователи внимательно анализировали изображения тех людей, которые показали самые низкие результаты в тесте.

На фотографиях умных людей, как утверждают исследователи, присутствуют только они сами, при этом снимок обычно качественный.

Люди с высоким IQ предпочитают зеленый цвет, а вот розовый, фиолетовый или красный избегают.

Ученые уверены, что благодаря их исследованию многие пользователи смогут правильно представить себя в соцсетях, а менеджеры по подбору персонала получат возможность лучше оценить кандидатов на работу.

Исследователям удалось опровергнуть некоторые стереотипы. Так, наличие очков не является показателем «большого» ума. А пользователи, которые то и дело выкладывают селфи крупным планом, совсем не всегда глупые.

# Ученые # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Он просидел 37 дней в углу и все время улыбался на камеру: зачем?
12 июля 2016 11:08

Он просидел 37 дней в углу и все время улыбался на камеру: зачем?

Путешественник Федор Конюхов отправился в «кругосветку» на воздушном шаре
12 июля 2016 08:06

Путешественник Федор Конюхов отправился в «кругосветку» на воздушном шаре

Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным
11 июля 2016 17:49

Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным