Прямой эфир

Первые запреты для дизельных машин вступили в силу в Германии

31 мая 2018 13:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. С 31 мая в немецком Гамбурге вступили в силу запреты для дизельных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые запреты для дизельных машин вступили в силу в Германии -1

Пока ограничения, которые касаются большегрузов и легковушек, которые не соответствуют стандартам евро 5 и евро 6 соответственно, будут действовать лишь на двух участках магистральной трассы. Исключение сделают для автовладельцев, живущих вблизи трассы. После переходного периода нарушителям придется выплатить штраф от 25 до 75 евро.

Первые запреты для дизельных машин вступили в силу в Германии -4

# Автомобили # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дональд Трамп подписал закон о разрешении смертельно больным людям принимать экспериментальные лекарства
31 мая 2018 12:08

Дональд Трамп подписал закон о разрешении смертельно больным людям принимать экспериментальные лекарства

Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя
31 мая 2018 12:03

Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя

Нападение в поезде: в Германии злоумышленник убил пассажира и тяжело ранил двух человек
31 мая 2018 12:00

Нападение в поезде: в Германии злоумышленник убил пассажира и тяжело ранил двух человек