Первые запреты для дизельных машин вступили в силу в Германии

Новости Германии. С 31 мая в немецком Гамбурге вступили в силу запреты для дизельных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока ограничения, которые касаются большегрузов и легковушек, которые не соответствуют стандартам евро 5 и евро 6 соответственно, будут действовать лишь на двух участках магистральной трассы. Исключение сделают для автовладельцев, живущих вблизи трассы. После переходного периода нарушителям придется выплатить штраф от 25 до 75 евро.