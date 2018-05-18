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Учёные назвали самый полезный овощ для организма человека

18 мая 2018 10:36
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Новости Великобритании. Доктор Ранган Чаттерджи считает, что брокколи является самым полезным овощем.  

Как сообщает Daily Mail, автор книги «The 4 Pillar Plan» утверждает, что если перед человеком стоит выбор, какой овощ съесть, ему следует выбрать брокколи.  

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По словам доктора Чаттерджи, этот овощ помогает поддерживать иммунную систему и улучшает здоровье кишечника.  

Исследователь считает, что иммунитет на 70% зависит от здоровья кишечника. Он добавляет, что есть связь между тем, что есть человек, бактериями в его кишечнике и его иммунитетом. А брокколи положительно воздействует на кишечные бактерии.  

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В ходе различных исследований стало известно, что здоровый кишечник благоприятно сказывается и на мозге.  

Полезность брокколи уже давно не вызывает сомнений. В состав этого овоща входит множество микроэлементов и витаминов. Брокколи содержит вещества, способные эффективно противостоять росту раковых клеток.  

# Ученые # калейдоскоп # Ранган Чаттерджи

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