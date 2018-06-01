Юрист Джузеппе Конте займёт пост премьера в Италии

Новости Италии. Новое правительство сформировано в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пост премьера займет 54-летний юрист Джузеппе Конте.

Сегодня, 1 июня, новый глава кабинета вместе с министрами принесет присягу. А уже через неделю состоится международный политический дебют Конте – в Канаде на саммите «Группы семи».

Напомним, парламентские выборы прошли в Италии 4 марта. Для создания правительства потребовалось 88 дней.