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Юрист Джузеппе Конте займёт пост премьера в Италии

01 июня 2018 08:16
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Новости Италии. Новое правительство сформировано в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пост премьера займет 54-летний юрист Джузеппе Конте.

Юрист Джузеппе Конте займёт пост премьера в Италии-1

Сегодня, 1 июня, новый глава кабинета вместе с министрами принесет присягу. А уже через неделю состоится международный политический дебют Конте – в Канаде на саммите «Группы семи».

Напомним, парламентские выборы прошли в Италии 4 марта. Для создания правительства потребовалось 88 дней.

Юрист Джузеппе Конте займёт пост премьера в Италии-4

# Международная политика # Фотофакт

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