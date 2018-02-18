Уборка с применением чистящих средств не менее опасна, чем 20-летнее курение – учёные

Уборка может нанести вред организму. К такому выводу пришёл автор исследования из норвежского Бергенского университета.

По сведениям American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, кратковременное воздействие чистящих средств может способствовать развитию респираторных заболеваний и астмы. Однако пока недостаточно данных о долговременных последствиях воздействия веществ на лёгкие.

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Целью исследования (оно длилось 20 лет!) было выяснить уровень опасности воздействия чистящих средств на профессиональных уборщиков и людей, которые убираются в своём доме. Наблюдение велось за 6230 участниками. При каждой встрече с ними проводились интервью, спирометрия, антропометрические измерения.

В начале исследования средний возраст наблюдаемых составлял 34 года. 53% участников были женщинами, 44% исследуемых не курили. У куривших средний стаж вредной привычки был 7 лет.

Результаты исследования следующие. У профессиональных уборщиков быстрее всего развивались респираторные заболевания. У женщин, которые работали уборщицами или убирались дома, астму диагностировали чаще, чем у женщин, которые не занимались уборкой. У мужчин, которые занимались уборкой дома, астма развивалась даже чаще, чем у профессиональных мужчин-уборщиков.

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Также измерялась форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ). Простыми словами: сколько воздуха может резко выдохнуть человек. У женщин, которые дома занимались уборкой, ФЖЕЛ снижался на 4,3 мл в год быстрее, чем у тех, кто не делал этого. У профессиональных уборщиц ФЖЭЛ уменьшалась на 7,1 мл в год быстрее. У мужчин заметного снижения функций лёгких не наблюдалось.

Исследователи отмечают, что уборка наносит профессиональным уборщицам вред, сравнимый с 20 годами курения по упаковке сигарет в день.

В январе 2018 года стали известны результаты исследования вреда курения.