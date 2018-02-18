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66 пассажиров погибли, среди них был ребёнок: в сети появилось видео падения самолёта в Иране

18 февраля 2018 09:16
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Новости Ирана. В Иране упал самолёт, все пассажиры погибли.  

Как сообщают местные СМИ, на борту находились 66 человек. Среди них один ребёнок. На YouTube появилось видео падения самолёта.  

Пассажирский самолет Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение 18 февраля в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.  

Иранские СМИ сообщают, что командир упавшего воздушного судна в 2013 году сумел посадить самолёт с отказавшим двигателем.  

Имеется информация, что лайнер пропал с радаров через 50 минут после начала полёта.  

# Видеофакт # Крушение

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