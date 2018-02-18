В Вене самолёт совершил вынужденную посадку из-за «портившего воздух» пассажира

Новости Австрии. Самолёт совершил вынужденную посадку в Вене из-за пассажира с «метеоризмом».
Как сообщает Daily Mail, воздушное судно авиакомпании Transavia Airlines следовало по маршруту Дубай – Амстердам. Два голландца стали возмущаться из-за человека, который отказывался прекратить «портить воздух».
Мужчины направились к экипажу самолёта с требованием предпринять какие-либо меры. Жители Нидерландов были так настойчивы, что пилотам пришлось посадить самолёт в Вене. Вместе с двумя мужчинами были выведены и две женщины. Последние сказали, что не имеют к произошедшему никакого отношения.