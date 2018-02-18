«Трясло целое здание». В Великобритании зафиксировано крупнейшее землетрясение за 10 лет

Новости Великобритании. Днём 17 февраля в Великобритании было зафиксировано сильнейшее землетрясение за 10 лет.

Как сообщает Британская геологическая служба в Twitter, такое случается раз в 3-5 лет.

По сведениям Daily Mail, в полицию поступали звонки, но информации о пострадавших нет. В целях предосторожности из некоторых зданий эвакуировали людей.

В большей степени событие потрясло социальные сети, в которых появилось множество шуток на тему землетрясения.

«Они восстановят»,