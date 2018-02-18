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«Трясло целое здание». В Великобритании зафиксировано крупнейшее землетрясение за 10 лет

18 февраля 2018 08:36
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Новости Великобритании. Днём 17 февраля в Великобритании было зафиксировано сильнейшее землетрясение за 10 лет.  

Как сообщает Британская геологическая служба в Twitter, такое случается раз в 3-5 лет.  

По сведениям Daily Mail, в полицию поступали звонки, но информации о пострадавших нет. В целях предосторожности из некоторых зданий эвакуировали людей.  

В большей степени событие потрясло социальные сети, в которых появилось множество шуток на тему землетрясения.  

«Они восстановят»,  

«Трясло целое здание». В Великобритании зафиксировано крупнейшее землетрясение за 10 лет -1

    

«Так сейчас обстоят дела в моём саду»,  

«Трясло целое здание». В Великобритании зафиксировано крупнейшее землетрясение за 10 лет -4

    

«Разрушительное воздействие землетрясения в Великобритании. Мы восстановим»,  

«Трясло целое здание». В Великобритании зафиксировано крупнейшее землетрясение за 10 лет -7

    

«Трясло целое здание. Щит чемпиона двигался, но он в безопасности».  

«Трясло целое здание». В Великобритании зафиксировано крупнейшее землетрясение за 10 лет -10

    

В продаже появились футболки для выживших.  

«Я выжил в великом землетрясении в Суонси».  

«Трясло целое здание». В Великобритании зафиксировано крупнейшее землетрясение за 10 лет -13

Фото: facebook.com/libertyprintinguk  

Это было крупнейшее землетрясение в Великобритании с 27 февраля 2008 года, когда в Линкольншире была зарегистрирована магнитуда землетрясения 5,2.  

Подземные толчки зафиксированы в 160 километрах от Пхенчхана.  

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Южной Корее – подробности здесь.  

# Землетрясение # Фотофакт

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