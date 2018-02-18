«Трясло целое здание». В Великобритании зафиксировано крупнейшее землетрясение за 10 лет
Новости Великобритании. Днём 17 февраля в Великобритании было зафиксировано сильнейшее землетрясение за 10 лет.
Как сообщает Британская геологическая служба в Twitter, такое случается раз в 3-5 лет.
По сведениям Daily Mail, в полицию поступали звонки, но информации о пострадавших нет. В целях предосторожности из некоторых зданий эвакуировали людей.
В большей степени событие потрясло социальные сети, в которых появилось множество шуток на тему землетрясения.
«Они восстановят»,
«Так сейчас обстоят дела в моём саду»,
«Разрушительное воздействие землетрясения в Великобритании. Мы восстановим»,
«Трясло целое здание. Щит чемпиона двигался, но он в безопасности».
В продаже появились футболки для выживших.
«Я выжил в великом землетрясении в Суонси».
Фото: facebook.com/libertyprintinguk
Это было крупнейшее землетрясение в Великобритании с 27 февраля 2008 года, когда в Линкольншире была зарегистрирована магнитуда землетрясения 5,2.
Подземные толчки зафиксированы в 160 километрах от Пхенчхана.
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Южной Корее – подробности здесь.