«У нас одни и те же главные герои». Французы разочарованы ходом выборов будущего президента

Новости Франции. Французы разочарованы ходом президентских выборов. Недовольство людей вызвано несменностью лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом туре с большим отрывом лидируют действующий глава Франции Эммануэль Макрон и кандидат от ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Происходящее полностью повторяет картину пятилетней давности.

Сегодня, как и многие люди, я разочарована предстоящим вторым туром, потому что я надеялась на перемены, я голосовала за перемены, а в итоге во втором туре у нас одни и те же главные герои. Так что я расстроена.