Прямой эфир

«У нас одни и те же главные герои». Французы разочарованы ходом выборов будущего президента

12 апреля 2022 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Французы разочарованы ходом президентских выборов. Недовольство людей вызвано несменностью лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«У нас одни и те же главные герои». Французы разочарованы ходом выборов будущего президента-1

В первом туре с большим отрывом лидируют действующий глава Франции Эммануэль Макрон и кандидат от ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Происходящее полностью повторяет картину пятилетней давности.  

«У нас одни и те же главные герои». Французы разочарованы ходом выборов будущего президента-4

Сегодня, как и многие люди, я разочарована предстоящим вторым туром, потому что я надеялась на перемены, я голосовала за перемены, а в итоге во втором туре у нас одни и те же главные герои. Так что я расстроена.  

«У нас одни и те же главные герои». Французы разочарованы ходом выборов будущего президента-7

Есть ли у нас выбор? Нам приходится, как говорится, выбирать между чумой и холерой, так что посмотрим. Очень жаль, что осталось только это.  

«У нас одни и те же главные герои». Французы разочарованы ходом выборов будущего президента-10

Несколько недель назад переизбрание Эммануэля Макрона считалось предрешенным. Однако после ситуация изменилась. Перед началом голосования своего главного оппонента Марин Ле Пен он опережал всего на 1 %. Сам Макрон посчитал, что результаты вызваны некоторым опозданием, с которым он вступил в президентскую гонку, поскольку занимался разрешением конфликта в Украине.  

Читайте также:  

В Лионе вспыхнули акции протеста – французы подсчитывают итоги первого тура президентских выборов  

«У нас есть шанс остановить это». Макрон теряет рейтинг накануне выборов  

«Искра надежды, которая у нас была пять лет назад, исчезла». Во Франции 10 апреля проходит первый тур президентских выборов  

# Выборы во Франции # Эммануэль Макрон # Марин Ле Пен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днём космонавтики
12 апреля 2022 07:37

«Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днём космонавтики

В Чехии инфляция достигла 13%. В Европе из-за антироссийских санкций продолжает снижаться уровень жизни
12 апреля 2022 06:59

В Чехии инфляция достигла 13%. В Европе из-за антироссийских санкций продолжает снижаться уровень жизни

Санкции рикошетят по Европе. В Прибалтике останавливаются заводы, а Франции грозит неурожай
11 апреля 2022 13:26

Санкции рикошетят по Европе. В Прибалтике останавливаются заводы, а Франции грозит неурожай