«У нас одни и те же главные герои». Французы разочарованы ходом выборов будущего президента

Новости Франции. Французы разочарованы ходом президентских выборов. Недовольство людей вызвано несменностью лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Французы разочарованы ходом президентских выборов. Недовольство людей вызвано несменностью лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первом туре с большим отрывом лидируют действующий глава Франции Эммануэль Макрон и кандидат от ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Происходящее полностью повторяет картину пятилетней давности.
Сегодня, как и многие люди, я разочарована предстоящим вторым туром, потому что я надеялась на перемены, я голосовала за перемены, а в итоге во втором туре у нас одни и те же главные герои. Так что я расстроена.
Есть ли у нас выбор? Нам приходится, как говорится, выбирать между чумой и холерой, так что посмотрим. Очень жаль, что осталось только это.
Несколько недель назад переизбрание Эммануэля Макрона считалось предрешенным. Однако после ситуация изменилась. Перед началом голосования своего главного оппонента Марин Ле Пен он опережал всего на 1 %. Сам Макрон посчитал, что результаты вызваны некоторым опозданием, с которым он вступил в президентскую гонку, поскольку занимался разрешением конфликта в Украине.
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