«Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днём космонавтики
Новости Беларуси. Визит Александра Лукашенко в Россию начался в День космонавтики. Праздник утвержден в честь первого в истории полета человека на орбиту Земли. 12 апреля 1961 года космическое пространство покорил Юрий Гагарин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видеопоздравление землянам с этим праздником с МКС записал российский экипаж, в составе которого и Олег Артемьев – космонавт с белорусскими корнями.
Олег Артемьев, командир МКС-67:
Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, с борта МКС поздравляем вас с Днем космонавтики. 61 год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории – история пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин.
Денис Матвеев, бортинженер МКС-67:
Его полет стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов и продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологий.
Сергей Корсаков, бортинженер МКС-67:
Мы первые благодаря Юрию Гагарину. Никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса.
С праздником!