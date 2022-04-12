«Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днём космонавтики

Новости Беларуси. Визит Александра Лукашенко в Россию начался в День космонавтики. Праздник утвержден в честь первого в истории полета человека на орбиту Земли. 12 апреля 1961 года космическое пространство покорил Юрий Гагарин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеопоздравление землянам с этим праздником с МКС записал российский экипаж, в составе которого и Олег Артемьев – космонавт с белорусскими корнями.