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«Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днём космонавтики

12 апреля 2022 07:37
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Новости Беларуси. Визит Александра Лукашенко в Россию начался в День космонавтики. Праздник утвержден в честь первого в истории полета человека на орбиту Земли. 12 апреля 1961 года космическое пространство покорил Юрий Гагарин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Видеопоздравление землянам с этим праздником с МКС записал российский экипаж, в составе которого и Олег Артемьев – космонавт с белорусскими корнями.  

«Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днём космонавтики -1

Олег Артемьев, командир МКС-67:  
Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, с борта МКС поздравляем вас с Днем космонавтики. 61 год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории – история пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин.  

«Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днём космонавтики -4

Денис Матвеев, бортинженер МКС-67:  
Его полет стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов и продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологий.  

«Началась новая страница истории». Экипаж МКС поздравил всех с Днём космонавтики -7

Сергей Корсаков, бортинженер МКС-67:  
Мы первые благодаря Юрию Гагарину. Никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса.  

С праздником!  

# Космос # Олег Артемьев # Денис Матвеев # Сергей Корсаков # Александр Лукашенко # Юрий Гагарин # Фотофакт

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