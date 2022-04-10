«Искра надежды, которая у нас была пять лет назад, исчезла». Во Франции 10 апреля проходит первый тур президентских выборов

Новости Франции. Исторический день для Франции. Страна как никогда близка к падению правящего политического режима. 10 апреля там проходит первый тур президентских выборов, на которых действующий глава государства может потерять свой пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным опроса, сейчас рейтинг Эммануэля Макрона ниже 30 %. А свою ближайшую конкурентку – Марин Ле Пен он опережает всего на один процент. Все это результат проводимой в стране политики. В последний месяц Макрон выбрал себе имидж миротворца в Украине. Но перестал обращать внимание на экономический и продовольственный кризис в своей стране.

С политикой и политиками всегда идут дебаты, и это неконструктивные дебаты, потому что никто не слушает друг друга, и на самом деле это никогда ни к чему не приводит. Они не живут реалиями повседневной жизни на самом деле. Реальность повседневной жизни – повышенные расходы, например, на покупку продуктов. Когда у вас есть зарплаты, где не нужно считать каждую копейку, это легко, и вы не видите разницы. А когда у вас низкая зарплата, вы сразу видите разницу, как только цена на что-то повышается.

После вдоха новой надежды от Макрона пять лет назад у нас теперь есть люди, которые гораздо более фундаментальны с точки зрения политики. Макрон, мне кажется, самый молодой, но действительно разочаровал во время своего мандата. Так что искра надежды, которая у нас была пять лет назад, исчезла. Потому что я думаю, что ситуация не изменилась, политики те же самые и по-прежнему существуют для того же самого, а именно – для денег. И они просто пытаются получить как можно больше.