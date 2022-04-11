Санкции рикошетят по Европе. В Прибалтике останавливаются заводы, а Франции грозит неурожай

Страны Балтии и не только столкнулись с проблемами, которые вызвали введенные против России санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве остановился крупный завод по производству удобрений. Все партнеры отказались покупать его продукцию, так как один из головных офисов компании находится на территории Российской Федерации. По этой надуманной причине предприятие вынуждено прекратить производство и начать консервацию оборудования. А более тысячи человек, которые на нем работали, могут оказаться на улице.

В Латвии по такой же причине оказалось на грани банкротства крупное предприятие по хранению аммиака. Из-за отсутствия денег оно не может оплатить электроэнергию и газ, без которых невозможно обеспечить безопасное хранение химического вещества. Проблема достигла таких масштабов, что городская дума Вентспилса, где находится терминал, вынуждена была обратиться к правительству с просьбой как можно скорее разрешить ситуацию.