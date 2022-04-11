В Лионе вспыхнули акции протеста – французы подсчитывают итоги первого тура президентских выборов

Новости Франции. Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон победил в первом туре президентских выборов. После обработки 97 % протоколов он набрал 27,6 % голосов и таким образом лидирует в предвыборной гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следом за ним идет кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набравшая более 23 % голосов. И тройку лидеров замыкает Жан-Люк Меланшон, глава партии «Непокорившаяся Франция». За него проголосовало почти 22 % избирателей. Второй тур запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

После предварительного оглашения результатов голосования сразу несколько городов охватили акции протеста. Самая крупная – в Лионе. Митингующие запускали петарды, жгли костры и вступали в стычки с полицией. Жандармы разгоняли толпу слезоточивым газом.