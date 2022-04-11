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В Лионе вспыхнули акции протеста – французы подсчитывают итоги первого тура президентских выборов

11 апреля 2022 07:43
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Новости Франции. Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон победил в первом туре президентских выборов. После обработки 97 % протоколов он набрал 27,6 % голосов и таким образом лидирует в предвыборной гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лионе вспыхнули акции протеста – французы подсчитывают итоги первого тура президентских выборов-1

Следом за ним идет кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набравшая более 23 % голосов. И тройку лидеров замыкает Жан-Люк Меланшон, глава партии «Непокорившаяся Франция». За него проголосовало почти 22 % избирателей. Второй тур запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе.

В Лионе вспыхнули акции протеста – французы подсчитывают итоги первого тура президентских выборов-4

После предварительного оглашения результатов голосования сразу несколько городов охватили акции протеста. Самая крупная – в Лионе. Митингующие запускали петарды, жгли костры и вступали в стычки с полицией. Жандармы разгоняли толпу слезоточивым газом.

В Лионе вспыхнули акции протеста – французы подсчитывают итоги первого тура президентских выборов-7

На западе Франции дело дошло до грабежей и мародерства. Группа демонстрантов атаковала здание банка. До сих пор на улицах баррикады, дороги завалены мусором и осколками стекол разбитых витрин.

# Выборы во Франции # Эмманюэль Макрон # Марин Ле Пен # Жан-Люк Меланшон # Фотофакт

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