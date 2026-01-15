Лукашенко назначил новых председателей исполкомов и зампреда в Могилёвской области

Глава государства Александр Лукашенко в четверг, 15 января, после назначения нового председателя Витебского облисполкома согласовал перестановки и в руководстве местных исполнительных и распорядительных органов Могилевской области.

Так, назначены новые председатели исполнительных комитетов и зампред в Могилевской области.

Игорь Клишко теперь занимает пост зампреда Могилевского исполнительного комитета. В зоне его ответственности будут вопросы строительства и ЖКХ.

Наталья Осмоловская стала председателем Костюковичского райисполкома.

Максим Потапенко теперь занимает пост председателя Славгородского райисполкома.

Сергей Дорожкин назначен главой Чаусского райисполкома.