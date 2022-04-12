В Чехии инфляция достигла 13%. В Европе из-за антироссийских санкций продолжает снижаться уровень жизни

Благосостояние европейцев под угрозой. Так, население Великобритании столкнется с рекордным падением уровня жизни впервые за последние 70 лет. Об этом говорится в докладе британского Центра исследований экономики и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно докладу, в ближайшие месяцы энергетический кризис сделает всех британцев беднее. Доходы населения будут продолжать снижаться, а цены расти. Увеличится число неплатежеспособных предприятий. Что в свою очередь может привести к тотальной безработице.

Ранее глава Минэнерго страны заявил, что Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Однако стоимость бензина и дизтоплива уже бьет рекорды из-за антироссийских санкций. Еще одна страна, на которую повлияли высокие цены на топливо – Чехия. Там зафиксирована рекордная инфляция за четверть века. Она составила почти 13 %. А согласно прогнозам экономистов, инфляция будет только расти и уже к середине года может составить 15 %.