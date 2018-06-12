«У нас будут потрясающие отношения». Дональд Трамп и Ким Чен Ын высоко оценили переговоры в рамках саммита

Новости мира. Первый в истории американо-корейский саммит на уровне глав государств прошёл в Сингапуре, на острове с символичным названием Сентоса, что в переводе означает «мир и спокойствие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры в отеле «Капелла» начались с диалога один на один между Трампом и Ким Чен Ыном и длились порядка 45 минут. После этого дискуссия продолжилась в расширенном составе.

Полная денуклеаризация и гарантии мира на Корейском полуострове, а также нормализация американо-северокорейских отношений стали ключевыми темами для обсуждений. Переговорный процесс оба лидера оценили очень высоко.

Дональд Трамп, президент США:

Я чувствую себя очень здорово, у нас отличная дискуссия, и я нацелен достичь успеха. У нас будут потрясающие отношения, я не сомневаюсь.

Ким Чен Ын, Председатель Государственного совета КНДР:

Здесь было нелегко, и старые предрассудки и практики работали, как препятствия на нашем пути вперед, но мы преодолели их всех, и мы здесь сегодня.

За ходом встречи следили во всех уголках мира, пытаясь предсказать её итог. Особенно взволнованы были жители Сингапура.

Деннис Чан, житель Сингапура:

Это совершенно новая перспектива. Мы оцениваем происходящее не только с точки зрения нашей страны. Если посмотреть на эту картину в более широком масштабе, то станет ясно, что это стоит любых денег или усилий, которые потребуются. Я надеюсь на хороший результат этого саммита.

Надежду на успех саммита, который несмотря на все препятствия всё же состоялся, выражали и ближайшие соседи Северной Кореи.

Ванг И, министр иностранных дел Китая:

Соединенные Штаты и Северная Корея, эти две страны, противостояли друг другу, были враждебны более полувека. Сегодня наивысшие лидеры двух государств могут сидеть вместе и вести равные переговоры, важного и позитивного значения. Это – создание новой истории. Китай, разумеется, приветствует и поддерживает переговоры. Потому что это именно та цель, на которую мы надеялись и над которой работали.

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии:

Северная Корея богата ресурсами и трудолюбивым народом. Если они выберут правильный путь, страна найдет своё светлое будущее.

Спустя 5 часов активного обсуждения главы государств подписали совместный документ. Несмотря на то, что его текст достаточно обтекаем, для первого шага на пути к сотрудничеству – это большой успех. Северная Корея подтвердила свои намерения сделать всё возможное для полного ядерного разоружения.