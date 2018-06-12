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В Токио водитель перепутал педали и легковушка на скорости протаранила толпу

12 июня 2018 09:25
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Новости Японии. В Токио легковушка протаранила толпу прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Токио водитель перепутал педали и легковушка на скорости протаранила толпу-1

Автомобиль на большой скорости вылетел на пешеходный переход в Синдзюку – одном из самых оживленных районов города. Под колесами оказались, по меньшей мере 6 человек.

В Токио водитель перепутал педали и легковушка на скорости протаранила толпу-4

Всех пострадавших доставили в больницу. Состояние двоих тяжелое. При задержании водитель автомобиля утверждал, что перепутал педали газа и тормоза. Сейчас его допрашивают в участке.

# Авария # Фотофакт

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