В Токио водитель перепутал педали и легковушка на скорости протаранила толпу

Новости Японии. В Токио легковушка протаранила толпу прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль на большой скорости вылетел на пешеходный переход в Синдзюку – одном из самых оживленных районов города. Под колесами оказались, по меньшей мере 6 человек.