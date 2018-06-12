«Осьминоги» играют без аквалангов: в Шеффилде собрались любители подводного хоккея

Новости Великобритании. В Шеффилде прошли соревнования по подводному хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрелищный и очень сложный вид спорта собрал десять команд со всей страны, которые боролись за национальный титул. Участники игры, так называемые «осьминоги» играют без аквалангов, периодически поднимаясь к поверхности воды, чтобы набрать воздух.

Традиционно, соревнования собирают сотни болельщиков и туристов со всего мира.