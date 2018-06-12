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Под натиском мощного ветра в Иране оборвались линии электропередач, около 20 человек госпитализированы

12 июня 2018 09:42
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Новости Ирана. Около двух десятков человек оказались в больнице после непогоды в Иране. Основной удар стихии пришелся на провинцию Тегеран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Под натиском мощного ветра в Иране оборвались линии электропередач, около 20 человек госпитализированы-1

В результате мощного ливня оказались затоплены некоторые улицы. Ветер, порывы которого достигали 83 километров в час, стал причиной падения деревьев и столбов электропередачи.

Не устояли даже здания. Фасады десятков строений рухнули под натиском стихии.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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