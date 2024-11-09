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Туск: Дуда намерен в ближайшее время нанести визит в США для встречи с Трампом

09 ноября 2024 18:19
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Польский лидер Анджей Дуда планирует визит в Соединенные Штаты Америки для проведения встреч с избранным главой государства Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Дональд Туск сказал, что у Дуды сложились хорошие отношения с Дональдом Трампом, что может оказаться полезным на польско-американских переговорах, особенно по Украине.

Туск также добавил, что в контактах с Дональдом Трампом они условились найти единую позицию. Ранее появилась новость о том, что Дуда собирается лететь в США, чтобы провести встречу с Трампом в его замке Мар-а-Лаго, однако эта информация была опровергнута.

# Международная политика # Дональд Трамп # Анджэй Дуда

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