Туск: Дуда намерен в ближайшее время нанести визит в США для встречи с Трампом

Польский лидер Анджей Дуда планирует визит в Соединенные Штаты Америки для проведения встреч с избранным главой государства Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Дональд Туск сказал, что у Дуды сложились хорошие отношения с Дональдом Трампом, что может оказаться полезным на польско-американских переговорах, особенно по Украине.

Туск также добавил, что в контактах с Дональдом Трампом они условились найти единую позицию. Ранее появилась новость о том, что Дуда собирается лететь в США, чтобы провести встречу с Трампом в его замке Мар-а-Лаго, однако эта информация была опровергнута.