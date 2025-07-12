Прямой эфир

Новости по тегу #Анджэй Дуда

Владимир Зеленский не знает о Волынской резне из-за историка – SHOT
12 июля 2025 07:57

Владимир Зеленский не знает о Волынской резне из-за историка – SHOT

FT: Дуда призвал США перенести ядерное оружие в Польшу
13 марта 2025 07:42

FT: Дуда призвал США перенести ядерное оружие в Польшу

49% поляков недовольны деятельностью президента Анджея Дуды – опрос
03 февраля 2025 10:59

49% поляков недовольны деятельностью президента Анджея Дуды – опрос

Дональд Туск вошёл в тройку политиков, которым не верят поляки
04 декабря 2024 11:34

Дональд Туск вошёл в тройку политиков, которым не верят поляки

Туск: Дуда намерен в ближайшее время нанести визит в США для встречи с Трампом
09 ноября 2024 18:19

Туск: Дуда намерен в ближайшее время нанести визит в США для встречи с Трампом

Дуда предстанет перед судом из-за оскорблений
30 сентября 2024 07:44

Дуда предстанет перед судом из-за оскорблений

Глава МО Польши заявил, что страна поставила Украине все, что могла
28 августа 2024 08:56

Глава МО Польши заявил, что страна поставила Украине все, что могла

Дуда признал, что у Путина есть успехи в украинском конфликте
31 мая 2023 14:52

Дуда признал, что у Путина есть успехи в украинском конфликте

США не будут перебрасывать ядерное оружие в Польшу
25 июня 2020 08:45

США не будут перебрасывать ядерное оружие в Польшу

Президентские выборы в Польше: образец демократии или все же очередной шоу-марафон?
28 марта 2015 19:16

Президентские выборы в Польше: образец демократии или все же очередной шоу-марафон?