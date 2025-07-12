SHOT: учителем истории Зеленского был националист из Львова.
Польский лидер Анджей Дуда предложил развернуть ядерное оружие на территории Польши, мотивируя это необходимостью переместить объекты инфраструктуры НАТО на восток.
Это показали результаты опроса, проведенного европейским исследовательским центром.
Согласно опросу, глава польского правительства вызывает доверие только у 40% респондентов.
Премьер-министр Дональд Туск сказал, что у Дуды сложились хорошие отношения с Дональдом Трампом, что может оказаться полезным на польско-американских выборах, особенно по Украине.
Польский лидер Анджей Дуда предстанет перед судом по окончании своего срока полномочий в августе 2025 года.
В Украину было поставлено более 1000 единиц военной техники, включая танки, самолеты и вертолеты, на сумму примерно 100 млрд злотых.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33