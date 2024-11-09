Григорий Азаренок, СТВ:

Трамп – мужик. Ложь не есть правда, а истина всегда. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Поговорим сегодня о Штатах, о тамошних выборах и о том, что это все значит для нас. Понимаю, наши люди смотрели на это все и думали, ну их, к едреной матери всех. И шли картошку докапывать. Вот только потом в огороды F-16 сбрасывают ракеты, а прямо на веранду прилетают HIMARS. Как ни крути, Америка сейчас – гегемон. Нашими, к слову, стараниями. Не надо было Союз разваливать. А теперь – хошь не хошь, а следим, что там у них. А у них революция. Первый срок Трамп провел связанным по рукам и ногам. Щупальца глубинного государства его опутали, русофобские клешни жевали его. Он терпел, он ничего не мог сделать. И затем его выплюнули из Белого дома. Выплюнули, к слову, когда он подобрался к главному жертвеннику Статуи Свободы, высокопоставленным педофилом-сатанистам.

На него состряпали под сотню уголовных дел, за рыжие кудри таскали по околодкам, судам, прокуратурам, трепали его нижнее белье. Покажите мне, у кого оно белоснежное, тем более в бизнесе и шоуменстве. Звезды Голливуда корчили его всеми возможными напудренными гримасами. Его наверняка не раз предупреждали, подбрасывая фотографии Кеннеди. Но он попер. Глубинка, deep state, выставила своего поединщика – Камбала Харрис. Я процитирую философа Александра Дугина.