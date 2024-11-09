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Daily Mail: семья Обамы скоро исчезнет с политической сцены после победы Трампа

09 ноября 2024 17:38
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Биограф Дэвид Гэрроу считает, что Барак и Мишель Обама пропадут с политической сцены после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Обама выступал с критикой Трампа и в то же время поддерживал Камалу Харрис, однако его обращение с избирателями в штате Пенсильвания было воспринято как высокомерное. Гэрроу полагает, что это навредило Харрис.

Он предсказывал, что супруги Обамы будут проводить время в компании знаменитостей на острове Мартас-Винъярд. Благодаря победе Трампа и его обращению к сборщикам политическое значение Обамы снизится до уровня Билла Клинтона.

Обама беспокоится о своем политическом наследии, но у него по-прежнему есть фактор известности и возможности получать солидные гонорары за выступления.

# Международная политика

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