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Politico: в Пентагоне боятся, что Трамп уволит главу администрации США

09 ноября 2024 17:05
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Пентагон боится, что Дональд Трамп, победивший на выборах президента, уволит генерала Чарльза Брауна, чернокожего главу Генерального штаба вооруженных сил США, в рамках подавления идеологии «пробуждения». Этот термин означает повышенное внимание к социальным, расовым и гендерным вопросам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Браун публично говорил о трудностях чернокожих в армии, а Трамп призывал к подавлению протестов, вызванных Джорджем Флойдом. В штабе Трампа не стали отвечать на вопрос, будет ли уволен Браун.

На выборах 5 ноября Трамп победил и стал первой с XIX века политикой, вернувшейся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Камала Харрис признала свое поражение, а Джо Байден передал Трампу поздравления. Избирательная коллегия проведет голосование 17 декабря, а инаугурация состоится 20 января.

# Международная политика # Дональд Трамп

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